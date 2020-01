Regionali, Salvini torna in Calabria [DATA]

5 Gennaio 2020 16:06

Regionali: il 10 gennaio il leader della Lega, Matteo Salvini, torna in Calabria

Dopo la tappa del 12 dicembre tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio, il leader della Lega, Matteo Salvini, torna in Calabria per la campagna elettorale in vista delle regionali del prossimo 26 gennaio. Lo ha annunciato lo stesso ex ministro degli Interni durante un comizio a Cesenatico.

Valuta questo articolo