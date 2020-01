Regionali Calabria, Romeo (Forza Italia) ai microfoni di StrettoWeb: “punto a rappresentare un’intera generazione” [INTERVISTA]

17 Gennaio 2020 17:15

Romeo, candidato nella circoscrizione di Reggio Calabria nelle liste di Forza Italia, si dice convinto di “poter rappresentare un’intera generazione. Il nostro obiettivo è risollevare le sorti di una regione abbandonata dalla sinistra”

E’ candidato nelle liste di Forza Italia nella circoscrizione di Reggio Calabria, Giuseppe Romeo, da sempre vicino agli azzurri. “La mia candidatura alle elezioni regionali- afferma ai microfoni di StrettoWeb– è maturata nel tempo e nasce grazie al sostegno di tanti amici e sostenitori che mi hanno chiesto con insistenza di poterli rappresentare”. “Dopo 9 anni trascorsi a Roma -prosegue- dove ho avuto modo di intraprendere la carriera politica universitaria essendo stato eletto componente del CNSU, l’istituzione più importante di rappresentanza universitaria, ho deciso di tornare nella mia terra per impegnarmi per il mio territorio”. Romeo, infine, fa un appello agli elettori: “chiedo a tutti di sostenermi con forza: la mia candidatura si pone l’obiettivo di rappresentare un’intera generazione e risollevare le sorti di una regione abbandonata in questi 5 anni di governo inesistente”.

Valuta questo articolo