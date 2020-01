19 Gennaio 2020 15:10

Regionali, Santelli a Reggio Calabria: “la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro deve essere consapevolezza di un diritto. Ciò passa dall’educazione e dalla formazione”

“La sicurezza sul lavoro non può essere considerata solo una notizia di cronaca nera. La prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro deve essere innanzitutto consapevolezza di un diritto. Ciò passa dall’educazione e dalla formazione. Educazione che inizia nelle scuole e prosegue con una presa di coscienza collettiva. Sfida importante per la Calabria su cui occorre impegnarsi”. E’ quanto ha affermato Jole Santelli, candidata alla presidenza della Regione Calabria per il Centro/Destra a margine dell’incontro avvenuto oggi a Reggio Calabria con il Presidente Regionale ANMIL Antonio Carlizzi e il candidato consigliere Giuseppe Neri. Carlizzi ha espresso apprezzamento “per il sincero e competente interesse che il candidato Governatore ha dimostrato per gli oltre 20.000 infortunati sul lavoro calabresi e per le concrete e innovative proposte formulate al fine di orientare la società calabrese verso una nuova cultura della sicurezza sul lavoro, indissolubilmente collegata ai valori della legalità”.

