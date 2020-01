Regionali: a Reggio Calabria l’inaugurazione della segreteria elettorale di Giovanni Nucera

11 Gennaio 2020 11:26

Oggi, pomeriggio, sabato 11 gennaio alle ore 18:00, sul corso Garibaldi n. 202 si terrà l’inaugurazione della segreteria elettorale centrale per la candidatura nella lista del PD di Giovanni Nucera. Infatti dopo l’apertura di numerose segreterie periferiche sia a Reggio che in altre città del collegio elettorale, che sono stati veri e propri bagni di folla, oggi è la volta della sede centrale. “Una sede per tutti i cittadini, per tutti coloro i quali si rivedono in una regione Calabria “bella e gentile” progetto politico proprio di Giovanni Nucera, che oggi è pronto ad abbracciare ed ascoltare i pensieri e suggerimenti di quanti vorranno esserne presenti”, scrivono gli organizzatori.

