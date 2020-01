17 Gennaio 2020 18:59

Regionali, Pinotti a Salvini: “il Partito Democratico c’è e sostiene con forza il candidato Pippo Callipo”

“Caro Matteo Salvini, vedo solo ora ma ero in aereo da Lamezia Terme, dopo un tour in Calabria ad Amantea, Montalto e al Parco del Pollino per sostenere Callipo presidente. Così, tanto per farti sapere che noi del Pd ci siamo eccome”. E’ quanto scrive su Twitter la senatrice del Pd Roberta Pinotti.

