Regionali Calabria, Patriciello: “Gioia Tauro è la chiave di volta per lo sviluppo di questa terra”

11 Gennaio 2020 14:55

Regionali Calabria, l’eurodeputato Patriciello oggi a Cosenza per sostenere la candidata Santelli: “L’obiettivo principale è ridare un ruolo al porto di Gioia Tauro”

“Uno dei primi obiettivi che avrà la Santelli è quello di fare acquistare alla Calabria competitività sullo scenario europeo. Oggi le Regioni se non sono efficienti, non solo perdono le risorse, ma vengono assegnate ad altri Paesi virtuosi, questo e’ una danno e uno spreco di possibilità. La priorità post elezioni è quella di mettere da parte la conflittualità e pensare ai programmi e ai calabresi“. A dirlo è l’eurodeputato di Forza Italia Aldo Patriciello, oggi a Cosenza in occasione dell’incontro elettorale a sostegno della candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, Jole Santelli. “Il porto di Gioia Tauro – ha aggiunto Patriciello – era stato identificato come una priorità sullo sviluppo della ‘Via della Seta’ uno dei piu’ grandi progetti europei dei prossimi anni, poi e’ scomparso e l’obiettivo principale è ridare un ruolo a questo porto. Gioia Tauro è la vera chiave di volta per lo sviluppo di questa regione“.

