Regionali, “Reggio in Movimento” sostiene la candidatura di Giovanni Nucera

15 Gennaio 2020 13:42

Regionali, il centro studi Reggio in Movimento, guidato da Giorgio Nordo, alla fine di una partecipata discussione, ha deciso all’unanimità di scendere in campo a sostegno del candidato Giovanni Nucera

A pochi giorni dall’adesione ufficiale del movimento politico “Patto per il Cambiamento” di Antonio Sapone, anche il centro studi Reggio in Movimento, guidato da Giorgio Nordo, alla fine di una partecipata discussione, ha deciso all’unanimità di scendere in campo a sostegno del candidato al Consiglio Regionale della Calabria on. Giovanni Nucera e del candidato presidente Pippo Callipo. Come è noto, Reggio in Movimento è una associazione politica volontaristica e laica nata circa 6 anni fa a Reggio Calabria con lo scopo di fornire una presenza di cittadinanza attiva che esprima una voce indipendente, democratica e laica. L’associazione è costituita da cittadini che, al di là della propria provenienza ideologica, si propongono di incidere in maniera concreta sul futuro politico del territorio e della città di Reggio Calabria in particolare, contribuendo con proposte, idee e competenze professionali al fine di stimolare una rinascita sociale, intellettuale ed economica”.

“In quest’ottica” ha affermato Gorgio Nordo “ci sentiamo di esprimere pubblicamente il nostro fattivo appoggio alla candidatura di Giovanni Nucera, una persona che ha la dote di fondere la competenza che gli deriva da una lunga esperienza politica con una grande capacità di ascolto ed un approccio concreto e pragmatico ai problemi dei cittadini, qualità che da persone come noi che preferiamo il fare al vuoto discettare e l’azione alla sterile discussione sono certamente più che apprezzate”. “Da sempre, infatti” – continua Nordo – “abbiamo messo al servizio della città il nostro bagaglio di competenze professionali che, si sono spesso concretizzate in attività no-profit sul territorio, grazie anche alla collaborazione con Calabria Formazione e siamo assolutamente convinti che puntare su persone trasparenti e di provata esperienza come Nucera e Callipo, instaurando una leale collaborazione operativa possa portare buoni frutti e giovare al futuro della nostra Regione”.

Soddisfazione per questa sinergia di idee e contenuti è stata espressa anche dall’on. Giovanni Nucera che ha affermato “conosco l’attività di Reggio in Movimento e le iniziative culturali, scientifiche e di approfondimento professionale che conducono da anni anche nel campo della formazione solidale grazie all’apporto di Calabria Formazione, sono lieto e grato del loro sostengo e ritengo che anche da questi concreti esempi di cittadinanza attiva, dall’idea che ci si possa spendere a sostegno della collettività impiegando il proprio tempo, le proprie risorse, le proprie energie e le proprie specifiche competenze professionali, possa partire il rilancio della nostra Regione”.

