Regionali, Meloni in Calabria: “la sfida più urgente è quella delle infrastrutture. Se domenica vinciamo il governo va a casa”

23 Gennaio 2020 16:22

“Siamo qui soprattutto per parlare dei problemi della Calabria e del Mezzogiorno e delle tante cose che si possono fare con un’Amministrazione regionale coraggiosa e concreta. Però non ci possiamo nascondere che dal voto di domenica dipende anche molto del Governo nazionale”. E’ quanto ha affermato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, durante un comizio a Corigliano Rossano. “Ribadisco che se il centrodestra vincerà in Calabria ed in Emilia Romagna – prosegue – chiederò le elezioni anticipate. Penso che a quel punto sarebbe sotto gli occhi di tutti la distanza, ormai siderale, che esiste tra il popolo e il palazzo romano. Quando si configura una distanza cosi’ importante c’e’ la possibilità di sciogliere le Camere e andare a votare”. “In Calabria – aggiunge– la sfida è quella delle infrastrutture, perchè da questo dipende tutto il resto. Senza infrastrutture e investimenti i prodotti straordinari che l’agricoltura di questo territorio coltiva non arrivano da nessuna parte, il turismo non può svilupparsi e il porto di Gioia Tauro non potrà mai avere quella centralità che meriterebbe per la naturale posizione geopolitica che ha”, conclude.

