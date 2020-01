Elezioni Regionali Calabria, Magorno e Covello: “Italia Viva non sostiene nessun candidato”

15 Gennaio 2020 09:38

Elezioni Regionali, Magorno e Covello: “Italia Viva non è in campo alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria”

“Italia Viva non è in campo alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria e quindi, non essendo presente il simbolo, ai tanti che in questi giorni ci chiedono un’indicazione, ribadiamo la nostra posizione di non sostenere nessun candidato in campo”. E’ quanto affermano il senatore Ernesto Magorno e l’ex deputata Stefania Covello. “La scelta di non partecipare alla tornata elettorale del prossimo 26 gennaio –prosegue– è figlia della delicatezza del momento che richiede scelte decisive. Serve un rinnovamento profondo e, lo ricordiamo, il nostro partito, il cui simbolo è stato presentato meno di 100 giorni fa, pur raccogliendo sin da subito numerose adesioni sul territorio si strutturerà solo dopo l’assemblea nazionale dei prossimi 1 e 2 febbraio”. “Saremo presenti, invece, con le nostre liste e i nostri candidati, alle elezioni amministrative del prossimo maggio – concludono -. L’unica cosa che possiamo sperare è, come affermato a più riprese nelle scorse settimane, che in Calabria possa aprirsi una fase nuova e positiva che abbia come stella polare la legalità”.

