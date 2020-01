Regionali Calabria, Aiello (M5S): “l’obiettivo è vincere. Mai pensato di fare un passo indietro per appoggiare Callipo”

18 Gennaio 2020 16:34

Regionali Calabria, Aiello (M5S): “non penso affatto che le lacerazioni nel M5S intorno al mio nome avranno conseguenza sul voto, perché le assenze di questi ultimi giorni riguardano persone che non c’erano neanche prima”

“Non penso affatto che le lacerazioni nel M5S intorno al mio nome avranno conseguenza sul voto, perché le assenze di questi ultimi giorni riguardano persone che non c’erano neanche prima”. E’ quanto ha affermato all’AdnKronos Francesco Aiello, candidato per il M5S alla presidenza della Regione Calabria. “Non c’è mai stata l’intenzione – sottolinea Aiello- di fare un passo di lato per appoggiare Callipo. E’ stata solo un’alterazione di una discussione. Avevo solo detto che ero aperto ad allargare l’alleanza civica ma nel senso che Callipo avrebbe dovuto unirsi a noi”. “Non sono preoccupato, il nostro obiettivo è di vincere le elezioni”, conclude.

