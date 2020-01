Regionali Calabria, Lorenzo Cesa inaugura la nuova segreteria di Vizzari a Villa San Giovanni [FOTO]

7 Gennaio 2020 20:08

Regionali Calabria, il segretario nazionale Lorenzo Cesa a Villa San Giovanni per l’apertura della segreteria politica di Roberto Vizzari: “riportiamo l’Udc in Consiglio Regionale”

Si amplia il campo operativo attivo di Roberto Vizzari sul territorio: il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, ha inaugurato oggi a Villa San Giovanni, nel cuore della città in Piazza Valsesia, una nuova segreteria politica.

Un nuovo punto di ascolto, confronto e dialogo con i cittadini, dopo quello inaugurato già lo scorso 28 dicembre a Reggio Calabria, in Via V. Veneto, e dopo aver fissato la base della campagna elettorale a San Roberto.

Presenti i vertici regionali del partito: il Segretario Regionale, Franco Talarico; il Vice Segretario Regionale, Luigi Fedele e il commissario provinciale Paola Lemma.

“La segreteria che apriamo oggi – ha detto Roberto Vizzari – deve rappresentare un punto di riferimento fondamentale per coloro i quali avranno voglia di impegnarsi a portare avanti l’obiettivo del bene comune. Vogliamo tornare ad occuparci del territorio e delle persone, che dovranno essere messe nelle condizioni di partecipare ad un reale cambiamento a partire dalle prossime elezioni regionali”.

Una segreteria, quella aperta oggi, che ha il compito di dare una risposta alle necessità che emergeranno dal territorio. Soprattutto in una città come Villa San Giovanni che deve avere le risorse necessarie alla modernizzazione, all’adeguamento delle infrastrutture e dei trasporti che permetteranno di rilanciare l’economia del territorio.

“Puntiamo su candidati come Roberto Vizzari – ha detto il segretario nazionale Lorenzo Cesa – una persona seria, con un passato fatto di scelte lungimiranti, attente, intraprendenti, per riportare l’Udc in Consiglio Regionale. Non faremo una campagna elettorale fatta di slogan, ma con responsabilità. Ci sono il 52% dei giovani disoccupati, il 24% delle persone senza lavoro. Sono dati allarmanti. Con Roberto Vizzari ci mettiamo la faccia, con la competenza, con la moderazione ed il buon senso cambieremo le cose”.

