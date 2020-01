Regionali Calabria, Klaus Davi: “Callipo sbaglia ad attaccare Salvini”

9 Gennaio 2020 16:42

Regionali, Klaus Davi: “di fronte a un industriale come Pippo Callipo e al suo genio imprenditoriale non posso che mostrare il massimo rispetto. Ma attaccare Salvini sulla Calabria ritengo sia un errore”

“Di fronte a un industriale come Pippo Callipo e al suo genio imprenditoriale non posso che mostrare il massimo rispetto. Ma attaccare Salvini sulla Calabria ritengo sia un errore”. E’ quanto ha dichiarato il massmediologo Klaus Davi, consigliere comunale a San Luca. “Si può anche essere in disaccordo con lui, e io stesso talvolta lo sono, ma in questa regione il leader della Lega si è sempre fatto vedere ed è uno dei pochissimi politici italiani che non snobba la Locride. Chi sta suggerendo a Callipo la strada dell’antisalvinismo lo sta consigliando male. Parli delle sue proposte e del talento che può trasmettere alla politica e a questa straordinaria regione. L’antisalvinismo, al pari dell’antiberlusconismo, è un boomerang. È legittimo ma non produce dividendi“, conclude.

