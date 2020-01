15 Gennaio 2020 12:05

Regionali, pronta la replica di Andrea Orlando alle dichiarazioni di Magorno e Covello: “in Calabria Italia Viva ha la stessa posizione di Bordiga negli anni ’20 del secolo scorso”

Volano gli stracci tra Il Pd e Italia Viva. Pronta la replica di Andrea Orlando alle dichiarazioni di Magorno e Covello (“In Calabria non sosteniamo nessun candidato alle regionali”). Su twitter, il vicesegretario nazionale del Partito Democratico scrive: “Novità! In Calabria Italia Viva ha la stessa posizione di Bordiga negli anni ’20 del secolo scorso. Non sosteniamo nessun candidato. Le elezioni sono un inutile esercizio borghese?”.

