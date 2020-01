Regionali Calabria, i big in campo per Pippo Callipo: arrivano il ministro De Micheli e il senatore Mirabelli

19 Gennaio 2020 12:41

Regionali Calabria: il ministro De Micheli e il senatore Mirabelli a sostegno di Pippo Callipo

“In queste settimane di campagna elettorale i calabresi hanno avuto modo di apprezzare la concretezza di Pippo Callipo e la forza del suo messaggio, siamo giunti ad un passaggio cruciale e stiamo moltiplicando gli sforzi per convincere gli indecisi e fermare il tentativo di Salvini di colonizzare la regione“. Così il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano che annuncia le prossime iniziative della coalizione di centrosinistra che vedranno la partecipazione di parlamentari e ministri dem. “In attesa del ritorno del segretario nazionale Nicola Zingaretti, lunedì ci sarà il senatore Franco Mirabelli, capogruppo Pd in commissione parlamentare Antimafia, che sarà a Vibo Valentia alle 18, presso il centro sistema Bibliotecario Vibonese e alle 19 a San Lucido. Martedì 21 ritorna il ministro per le Infrastrutture Paola De Micheli che alle ore 13 a Catanzaro terrà una conferenza stampa al Comune con Pippo Callipo e i candidati al consiglio regionale. Alle 15, 30 sarà a Crotone per un incontro pubblico all’hotel San Giorgio e alle 18,30 sarà a Rossano-Corigliano all’hotel Roscianum“.

