16 Gennaio 2020 22:06

Regionali, Graziano (Pd): “orgoglioso della Calabria che si ribella a Salvini. Il 26 gennaio Callipo vincerà le elezioni”

“C’è una Calabria orgogliosa che si ribella all’invasione di Salvini, delle sue false promesse di impegno e attenzione e che oggi si è ritrovata con forza in piazza a Lamezia per far sapere al segretario della Lega che non c’è spazio per chi odia il Mezzogiorno”. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano. “Il 26 gennaio con Callipo libereremo la Calabria”, conclude Graziano.

