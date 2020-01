Regionali Calabria, Graziano (Pd): “positivo l’appello De Masi, con Callipo per una pagina nuova”

14 Gennaio 2020 14:22

“Nino De Masi è stato tra i primi a credere che il Partito Democratico avrebbe condotto in porto la battaglia per il rinnovamento e cambiamento in Calabria e, oggi, con altrettanta determinazione è impegnato al fianco di Pippo Callipo nella battaglia elettorale. A lui va un sentito ringraziamento”. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano, che continua: “Nino De Masi è un imprenditore sotto scorta per le sue due denunce. Sarebbe stato molto facile per lui voltarsi dall’altra parte mentre con coraggio ha scelto di metterci la faccia. E’ un uomo profondamente innamorato della sua terra, per la quale sogna un riscatto definitivo, che non può prescindere da legalità e trasparenza, da una definitiva sconfitta della criminalità organizzata”. “E’ lampante che solo la vittoria di Pippo Callipo può aprire in Calabria una pagina nuova di crescita e sviluppo e fermare l’avanzata di una Lega che per anni ha rincorso il consenso del Nord alimentando stereotipi sul Meridione e meridionali”, conclude Graziano.

