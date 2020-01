Regionali Calabria, appello del commissario regionale del Pd a Italia Viva: “sostenga Callipo”

15 Gennaio 2020 12:32

Regionali Calabria, Graziano: “Italia Viva può e deve dare il suo apporto ad aprire una pagina nuova in Calabria e a fermare il sovranismo leghista”

“Italia Viva può e deve dare il suo apporto ad aprire una pagina nuova in Calabria e a fermare il sovranismo leghista“. Così commenta il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano la dichiarazione congiunta di Ernesto Magorno e Stefania Covello. “Con la candidatura di Pippo Callipo si è voluto dare un segnale preciso alla classe politica e alla società calabrese. È stata un atto di generosità e di amore nei confronti della Regione, che va oltre le appartenenze partitiche, per cui quanti vogliono combattere Salvini e la Lega non possono sentirsi fuori dalla competizione pur non essendo presenti con il proprio simbolo”. “È una opportunità unica ed irripetibile per la Calabria, come dimostra l’entusiasmo e la fiducia che si sta creando intorno a Callipo giorno dopo giorno e che sta facendo venir meno le certezze di un centrodestra che, forse, pensava di aver già vinto per cui mi appello a militanti, iscritti e dirigenti di Italia Viva affinché sostengano la battaglia di votare Pippo callipo presidente della regione Calabria “.

Valuta questo articolo