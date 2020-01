14 Gennaio 2020 18:34

Regionali Calabria, Wanda Ferro: “io e Jole Santelli stimiamo Callipo. All’epoca Callipo mi appoggiò perché aveva intravisto in me una candidata che aveva ben amministrato e con liste qualificate”

“All’epoca Callipo mi appoggiò perché aveva intravisto in me una candidata che aveva ben amministrato e con liste qualificate. Semmai dovrei sottolineare la crisi di identità del Pd. Ma nulla a che fare con la proposta dell’epoca“. E’ quanto afferma Wanda Ferro, coordinatrice di regionale di Fratelli d’Italia, rispondendo all’Adnkronos a quanto pubblicato dal Giornale a proposito delle accuse a Pippo Callipo di essere il candidato del Partito Democratico, pur avendo fatto in passato il tifo per il Centro/Destra. “Posso confermare – prosegue Ferro- la stessa stima all’uomo e all’imprenditore, stima nei confronti di Callipo dichiarata anche da Jole Santelli”. “Rispondo anche – aggiunge- che si gioca su programmi differenti. Che abbiamo messo in campo il miglior candidato per il centrodestra. Che dovrà affrontare sfide difficili in Calabria. Che non mi piace la politica dei compromessi al ribasso, né del parlare di responsabilità altrui. Gli avversari non sono nemici ma avversari e il rispetto delle persone prescinde dall’appartenenza politica”, conclude.

