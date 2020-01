Regionali Calabria, la dermatologa Fabbrocini: “sostengo Jole Santelli, il cancro si può sconfiggere”

13 Gennaio 2020 14:59

Regionali, Fabbrocini: “commento positivamente la candidatura di Jole Santelli, affetta da tumore, a presidente della regione Calabria”

“Commento positivamente la candidatura di Jole Santelli, affetta da tumore, a presidente della regione Calabria. – dichiara a caldo Gabriella Fabbrocini, Direttore Unità Operativa di Dermatologia dell’Università Federico II di Napoli, circa l’intervista rilasciata da Jole Santelli in cui parla del cancro al Fatto Quotidiano – Oggi sappiamo bene che il cancro è una malattia che può essere sconfitta. Abbiamo malati di cancro che sopravvivono 30 anni con terapie molto più innovative rispetto alla vecchia chemioterapia, che consentono una vita abbastanza normale. D’altra parte noi della normalità per le donne malate di cancro ne abbiamo fatto una battaglia. Infatti già da 10 anni abbiamo istituito un ambulatorio medico dermatologico “il corpo ritrovato”, in cui aiutiamo a prevenire tutti gli effetti collaterali della chemioterapia, come la perdita dei capelli, la perdita delle ciglia, delle unghie. E questo proprio per consentire ai pazienti oncologici di non trasfigurare la propria immagine e quindi di continuare ad avere una vita normale, che non li isoli in un momento già di difficoltà. A questa donna coraggiosa, Jole Santelli appunto, darei infine alcuni consigli da esperta: non eccedere; tenere sempre presente come prima cosa la sua salute; e affidarsi ad esperti e a consulenti qualificati, che la possono aiutare a capire quando si debba fermare e riposarsi e quando ricominciare – chiosa Gabriella Fabbrocini, Direttore Unità Operativa di Dermatologia dell’Università Federico II di Napoli – Sostengo comunque la scelta di candidarsi della Santelli, perché avere un interesse così progettuale è molto importante per sfidare la malattia ed affrontare con maggiore determinazione un percorso difficile”.

