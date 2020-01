Regionali, Salvini: “il 26 gennaio vinciamo in Calabria ed Emilia e mandiamo a casa il Governo”

12 Gennaio 2020 19:00

Regionali, Salvini: “il 26 gennaio vinciamo in Emilia Romagna e in Calabria e il giorno dopo vado a Roma a dare la lettera di sfratto a Conte, Di Maio, Zingaretti”

“Il 26 gennaio vinciamo in Emilia Romagna e in Calabria e il giorno dopo vado a Roma a dare la lettera di sfratto a Conte, Di Maio, Zingaretti”. E’ quanto scrive in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando in un comizio a Novellara in Emilia Romagna. “Vi chiedo – prosegue – di metterci l’anima, parlando ai reggiani rassegnati. Per la prima volta, dopo 70 anni, il voto di ognuno di voi può essere quello che fa la differenza. Vi chiedo di svegliare le migliaia di rassegnati e andare a vincere”, conclude.

