20 Gennaio 2020 11:45

Elezioni Regionali: il 22 gennaio il leader della Lega, Matteo Salvini, torna in Calabria per due comizi a Catanzaro e Serra San Bruno

Torna nuovamente in Calabria, il leader della Lega, Matteo Salvini, per la campagna elettorale in vista delle regionali. L’ex ministro degli interni sarà alle ore 10.00 a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, a piazza Mons. Barillari e alle ore 14.30 a Catanzaro al Teatro Comunale per l’ultima tappa della campagna elettorale in Calabria.

Valuta questo articolo