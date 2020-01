Elezioni Regionali, Giorgetti alla Gruber: “se in Calabria vince il Centro/Destra? Si ma non interessa a nessuno” [VIDEO]

17 Gennaio 2020 22:20

Il numero 2 della Lega ospite della trasmissione “Otto e Mezzo” alle sollecitazioni della Gruber sulle elezioni regionali ammette: “se in Calabria vince il Centro/Destra? Si ma non interessa a nessuno”

Che tra Emilia Romagna e Calabria, le due regioni che andranno al voto il prossimo 26 gennaio, la Lega “privilegiasse” la terra emiliana era ben chiaro ed evidente a tutti ma sentirselo dire con schiettezza, a viso aperto e poi dal braccio destro di Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, forse dà ancor di più una sensazione di “amaro in bocca”.

I motivi per i quali il Carroccio punta forte sull’Emilia sono comprensibili: è una regione strategica politicamente (ha sempre governato la Sinistra dai tempi del Partito Comunista ed una vittoria, addirittura della Lega, sarebbe un qualcosa di clamoroso mentre in Calabria vi è da anni una normale alternanza tra Centro/Destra e Centro/Sinistra), è popolosa (4 milioni e mezzo di cittadini mentre la Calabria non arriva ai 2 milioni), è ricca (la produttività dell’Emilia non è lontanamente paragonabile a quella calabrese) e per ultimo, non meno importante, la candidata presidente è espressione della Lega, mentre in Calabria è di Forza Italia. Vincere in Emilia Romagna, quindi, vuol dire avere il “lasciapassare” per Salvini di arrivare dritti a Palazzo Chigi chiedendo le dimissioni del Governo Conte e tornando al voto. Pertanto sono tutti motivi accettabili, “politicamente corretti” ma il “siparietto” tra Gruber e Giorgetti (“Chissà come andrà in Emilia, in Calabria mi pare che vincete”, incalza Gruber. “Questo lo dice lei”, risponde Giorgetti, “Vediamo. Ma poi della Calabria non importa a nessuno“, conclude”) crea un certa tristezza e amarezza per i calabresi che da decenni cercano riscatto in una terra martoriata.



Valuta questo articolo