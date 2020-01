Regionali Calabria: domani Giorgia Meloni a Catanzaro

9 Gennaio 2020 11:02

Domani, venerdì 10 gennaio, la presidente di Fratelli d’Italia sarà a Catanzaro

La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sara’ a Catanzaro domani, venerdì 10 gennaio, per partecipare alla manifestazione: ‘Il coraggio delle scelte – per la Calabria’, che si terra’ alle 11:30 al teatro Comunale in corso Mazzini, 84. L’evento sara’ aperto dal capogruppo in consiglio regionale della Calabria Fausto Orsomarso e dal segretario di Gioventu’ nazionale Silvio Rotundo, interverranno anche il commissario regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro e la candidata alla presidenza della Regione Calabria per la coalizione di centrodestra Jole Santelli.

Valuta questo articolo