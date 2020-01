Regionali Calabria, Di Maio a Lamezia Terme: “noi ci fidiamo dei calabresi. Sono sicuro che il Movimento entrerà in consiglio regionale”

18 Gennaio 2020 17:30

Regionali Calabria, Di Maio a Lamezia Terme per sostenere il candidato presidente del Movimento 5 Stelle Aiello

E’ gremita la piazzetta San Domenico a Lamezia Terme per il comizio del capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, per sostenere il candidato grillino alla presidenza della Regione Calabria, Francesco Aiello. Il leader del Movimento ha detto: “noi ci fidiamo dei calabresi. Comunque andrà, per la prima volta il Movimento entrerà in consiglio regionale”. “La matita è lo strumento del

cambiamento. Adottiamo un astenuto. E sentitevi le mani libere per cambiare”, prosegue Di Maio. Poi parla degli Stati Generali del M5S: “serviranno per mettere finalmente in piedi una nuova carta dei valori e anche un’organizzazione più efficace perché da solo il capo politico non ce la può fare”. “Sono fiducioso – ha aggiunto – che possiamo migliorare il movimento. In dieci anni abbiamo approvato tante leggi che erano la nostra identità. Ci sono cose nuove da fare e dobbiamo riorganizzare le nostre forze ed i nostri obiettivi”.

Valuta questo articolo