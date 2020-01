Regionali Calabria, De Rose: “Ripartire dal turismo per rilanciare l’economia”

5 Gennaio 2020 12:41

Regionali Calabria, De Rose: “Ampio spazio al settore turistico nel nostro programma elettorale”

“A stagione sciistica già iniziata, è grave venire a conoscenza del ritardo nel ripristino e nella messa in funzione degli impianti di risalita delle località sciistiche silane che, se implementate, attrarrebbero nella zona tanti turisti e appassionati. Un’ennesima occasione di creare business grazie alle risorse naturalistiche di cui la Calabria é dotata, sprecata dalla giunta a guida PD” afferma Luigi De Rose, coordinatore dei giovani di Forza Italia e candidato nella lista di partito alle regionali del 26 gennaio. “È sconfortante dover raccogliere le denunce di commercianti, albergatori e ristoratori i quali, per via della scellerata gestione territoriale, priva di visione strategica e di programmazione turistica, si vedono impossibilitati a far fronte alle richieste dei visitatori stagionali a causa della mancata pulizia delle strade e dell’immobilità degli impianti. Nel programma elettorale della candidata alla Presidenza Jole Santelli, il quale raccoglie anche le proposte elaborate dal gruppo giovanile di Forza Italia – conclude De Rose – ampio spazio è dedicato al settore turistico così da poter sfruttare l’immenso potenziale naturalistico e le bellezze paesaggistiche calabresi in modo da implementare l’economia della nostra regione a costo zero”.

