Regionali, per la Commissione Antimafia sono due i candidati “impresentabili” nelle liste calabresi

23 Gennaio 2020 12:48

Regionali, Morra: “un candidato alle regionali in Emilia Romagna e due in Calabria sono finiti nel mirino della commissione parlamentare Antimafia nel corso dell’analisi delle liste elettorali per le regionali sui cosiddetti ‘impresentabili”

“Un candidato alle regionali in Emilia Romagna e due in Calabria sono finiti nel mirino della commissione parlamentare Antimafia nel corso dell’analisi delle liste elettorali per le regionali sui cosiddetti ‘impresentabili”. E’ quanto ha detto il presidente Nicola Morra, che ha spiegato che “un candidato in Emilia Romagna ha riportato sentenza di condanna in primo grado e il decreto legislativo Severino vedrebbe il candidato, in qualità di eletto, sottoposto a sospensione”. “In Calabria ci sono due candidati in posizione rilevante ai sensi del codice di autoregolamentazione”, ha continuato Morra spiegando che inoltre la posizione di un terzo candidato in Calabria verrà definita in giornata.

Valuta questo articolo