Regionali Calabria, Centinaio (Lega): “Elezioni vinte? Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”

17 Gennaio 2020 12:34

Regionali Calabria, Centinaio: “come diceva un noto allenatore, non dire gatto se non ce l’hai nel sacco, però, da quello che vedo qui in Calabria, la gente, le associazioni che ci appoggiano, c’è da essere ottimisti”

“Come diceva un noto allenatore, non dire gatto se non ce l’hai nel sacco, però, da quello che vedo qui in Calabria, la gente, le associazioni che ci appoggiano, c’è da essere ottimisti”. E’ quanto afferma all’Adnkronos il senatore della Lega ed ex ministro dell’Agricoltura e Turismo Gian Marco Centinaio. “Vediamo un ottimismo nei confronti della Lega – prosegue –, e la mia presenza qui è anche per rimarcare il fatto che su due argomenti, come agricoltura e turismo, noi vogliamo fare qualcosa in più, perché riteniamo che in passato la Calabria sia stata un pò dimenticata. Oggi avrò un incontro con Confagricoltura e con le associazioni di categoria, e penso che, nel momento in cui avremo vinto le elezioni, se le vinceremo, attraverso questi due settori avremo la possibilità di poter rilanciare un piano di occupazione per la Calabria. Sull’agricoltura, la Calabria può dire tantissimo. Ci sono prodotti agroalimentari qui che il mondo ci invidia, e sul turismo ritengo che questa terra possa vivere, non dico 365 giorni all’anno, ma almeno 300, di turismo”, conclude.

