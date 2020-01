Regionali, Meloni a Catanzaro: “se in Calabria vinciamo le cose cambieranno”

10 Gennaio 2020 14:36

Regionali, Meloni a Catanzaro: “per la maggioranza nemmeno un meteorite avrebbe conseguenze sul governo. Ma io non la vedo così”

“Per la maggioranza nemmeno un meteorite avrebbe conseguenze sul governo. Ma io non la vedo così”. E’ quanto afferma Giorgia Meloni a in un’iniziativa di campagna elettorale a Catanzaro. “Credo che anche il Presidente della Repubblica nel caso di una vittoria del centrodestra in Calabria e in Emilia Romagna potrebbe interrogarsi: sappiamo che l’istituto dello scioglimento anticipato delle Camere serve quando il Presidente della Repubblica dovesse ravvisare che c’è una distanza eccessiva tra quello che fa il Palazzo e quello che vuole la gente e quindi sono certa che se si vince in Calabria e in Emilia Romagna le cose cambieranno”, conclude.

