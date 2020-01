Elezioni Regionali Calabria, Casanova (Lega): “dobbiamo rimboccarci le maniche subito”

31 Gennaio 2020 21:45

Casanova (Lega): “dobbiamo rimboccarci le maniche subito. La Calabria è la regione del Sud che cresce meno e meno sviluppata del Paese, nonostante possieda invidiabili risorse ambientali, culturali ed economiche”

“Dobbiamo rimboccarci le maniche subito. La Calabria è la regione del Sud che cresce meno e meno sviluppata del Paese, nonostante possieda invidiabili risorse ambientali, culturali ed economiche. Lo è soprattutto per responsabilita’ delle sue classi dirigenti. Ora abbiamo una grande responsabilità: invertire questo trend e meritare la fiducia che i calabresi lo scorso 26 gennaio hanno riposto nella coalizione di centrodestra e nella Lega“. E’ quanto afferma in una nota l’europarlamentare della Lega Massimo Casanova, eletto nella Circoscrizione meridionale, che commenta il risultato delle elezioni regionali rivolgendo “i migliori auguri di buon lavoro alla neo presidente Jole Santelli ed ai quattro consiglieri regionali eletti col partito di Salvini”. “Il risultato che abbiamo ottenuto in Calabria – aggiunge Casanova – è straordinario ed è il frutto della voglia di riscatto di questa terra, ben interpretato dalla squadra che abbiamo messo in campo e che non ha mancato in queste settimane di esprimere forza, passione e cuore. Com’è nello stile della Lega. Oggi abbiamo l’opportunita’ di cambiare le cose perche’ potremo incidere dall’interno dell’esecutivo regionale e perche’ possiamo contare su una squadra di uomini e donne di spessore guidate dall’onorevole Cristian Invernizzi, che hanno capacità e idee, e sul deputato Domenico Furgiuele, persona sempre in campo e legatissima alla sua terra. Ma i miei complimenti e l’esortazione a fare bene e’ a tutti gli amici calabresi della Lega. Emigrazione e disoccupazione giovanile sono i sintomi piu’ evidenti dei problemi di questa terra. Ma il divario con altre realtà non è solo economico. Riguarda, forse soprattutto, la qualita’ dei servizi pubblici offerti ai cittadini, e in questo senso basti pensare alla Sanità. Qui dobbiamo agire su una riduzione drastica delle liste d’attesa e sul potenziamento della rete di emergenza. C’e’ poi tutto il tema della riqualificazione delle infrastrutture esistenti e del trasporto ferroviario, del potenziamento del porto di Gioia Tauro, riguardo il quale un emendamento della Lega inserito nel ‘Mille proroghe’ sta finalizzando, rendendolo approdo commerciale europeo. Dobbiamo ripartire dal lavoro, per i giovani in particolare ma anche per coloro che rischiano di uscire dal circuito occupazionale in eta’ matura. Dobbiamo valorizzare il ‘made in Calabria’, che è straordinario, con eccellenze alimentari invidiabili. Dobbiamo parlare il linguaggio della tutela ambientale sostenibile in sinergia con le politiche di sviluppo”. “C’e’ tanto da fare. Io in Calabria – conclude Casanova – sono molto presente e farò la mia parte da europarlamentare per tutto cio’ che concerne le politiche di raccordo con l’Europa, in tema di opportunità di sviluppo e di finanziamenti. Con la Lega e il centrodestra questa Regione potra’ svoltare e cambiare finalmente pagina. Abbiamo il dovere di rimetterla in carreggiata. Merita il meglio. Buon lavoro”.

Valuta questo articolo