Elezioni Regionali Calabria, Cannizzaro: “con noi non vedrete mai le porcherie a cui vi stanno abituando questi sinistroidi”

20 Gennaio 2020 15:55

Elezioni Regionali Calabria, Cannizzaro: “tantissime persone ci accompagnano verso il successo elettorale del Centro/Destra. Con noi non vedrete mai le porcherie a cui vi stanno abituando questi sinistroidi”

Proseguono gli incontri ed i dibattiti in questi ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica prossima. Molto attivo, il deputato di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, coordinatore provinciale di Forza Italia, che ha accompagnato la candidata Jole Santelli in tutti gli eventi nell’Area Metropolitana. Sui social Cannizzaro scrive: “tantissime persone ci accompagnano verso il successo elettorale. Con noi non vedrete mai le porcherie a cui vi stanno abituando questi sinistroidi al governo da oltre 5 anni, di cui le cronache quotidiane ci danno notizie imbarazzanti. Reggio e la Calabria non meritano questo: per fortuna che c’è la Reggina a darci qualche soddisfazione. Ma da domenica prossima ci saremo anche noi: primo obiettivo restituire orgoglio e dignità ai reggini e calabresi”, conclude.

Valuta questo articolo