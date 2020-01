Regionali Calabria: martedì la presentazione della candidatura di Angela Robbe

4 Gennaio 2020 21:32

Regionali Calabria: si terrà martedì 7 gennaio 2020 alle ore 17,30 – presso l’ Hotel Paradiso a Catanzaro Lido – la presentazione della candidatura di Angela Robbe

Si terrà Martedì 7 gennaio 2020 alle ore 17,30 – presso l’ Hotel Paradiso a Catanzaro Lido – la presentazione della candidatura di Angela Robbe al Consiglio Regionale della Calabria – Lista Partito Democratico, Circoscrizione Centro. All’iniziativa ” Diamo spazio alle persone, liberiamo le energie” parteciperanno Antonio Cocerio, Studente UniMG, Teresa Esposito, Responsabile Regionale Donne PD, Antonio Viscomi, Deputato Pd. “C’è una Regione – afferma Angela Robbe – e ci sono persone ed energie che non hanno bisogno di essere mobilitate, l’unica cosa da fare è rendere disponibili spazi di consapevole partecipazione; c’è – in questa nostra straordinaria Calabria – una cittadinanza attiva che deve essere messa in condizione di fare rete, di cooperare per il raggiungimento di obiettivi comuni. Nella mia esperienza – ha aggiunto la Robbe – ho imparato che la via principale per ottenere risultati riguarda l’impegno e la passione con le quali la politica si predispone all’ascolto, mette al centro i bisogni e la voglia di riscatto dei calabresi, stimola il protagonismo degli attori economici e sociali.

Sono fermamente determinata nel portare avanti una visione un contributo e un’idea complessiva della Calabria ma anche una visione ed un’idea del ruolo che nella regione deve assumere l’area centrale per costruire la Regione che vogliamo per noi e per i nostri figli”.

