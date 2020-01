Regionali: a Reggio Calabria l’apertura della campagna elettorale del Centro/Destra con Jole Santelli

2 Gennaio 2020 15:52

Regionali: il Centro/Destra scalda i motori in vista delle Elezioni del 26 Gennaio e sceglie Reggio Calabria per aprire la campagna elettorale

Il Centro/Destra scalda i motori in vista delle Elezioni Regionali del 26 Gennaio e sceglie Reggio Calabria per aprire la campagna elettorale: Sabato 4 Gennaio alle ore 12:00 presso la Sala Nicola Calipari di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, la coalizione presenterà i candidati del Collegio Calabria Sud lanciando la sfida alla sinistra uscente, a tre settimane dal voto, nella città in cui la sinistra governa tutto da cinque anni, la sfida è doppia in vista delle prossime elezioni comunali della Primavera, un importante segnale di attenzione del Centro/Destra calabrese alla città di Reggio e alla sua Provincia. All’incontro di sabato ci sarà Jole Santelli, Candidata a Presidente della Regione Calabria, nella sua prima uscita pubblica dopo la candidatura, e i rappresentanti di tutti i partiti: Francesco Cannizzaro (Forza Italia), Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia), Emiliano Imbalzano (Lega) e Luigi Fedele (UDC), per una coalizione che è pronta a dare un importante risultato che dalla Calabria si proietterà all’Italia intera, viste le evidenti ricadute politiche di queste consultazioni locali. Proprio per testimoniare l’importanza nazionale della sfida calabrese, all’incontro parteciperà anche l’On. Mariastella Gelmini, Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati.

