Regionali, Zingaretti in Calabria: “Callipo rappresenta la speranza di riscatto per questa regione”

8 Gennaio 2020 16:11

Regionali, prima tappa al Centro regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme per il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, arrivato in Calabria per sostenere Pippo Callipo

“Callipo è la speranza di riscatto per la Calabria”. Queste le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando con i giornalisti a margine della sua prima tappa del tour in Calabria, a Lamezia Terme. “Callipo – ha proseguito- ha avuto il coraggio di scommettere mettersi in gioco per la sua terra. Callipo è un grande imprenditore, un orgoglio per l’Italia e la sua regione e merita tutto il sostegno possibile per dare libertà a questa meravigliosa regione”.

Regionali Calabria, Zingaretti ha visitato la comunità di assistenza Progetto Sud a Lamezia Terme

Zingaretti ha visitato la comunità di assistenza Progetto Sud a Lamezia Terme dopo essere andato al Centro regionale di Neurogenetica. A seguire il leader Pd terrà una conferenza stampa con Callipo e i candidati al Consiglio regionale per il Pd per poi partecipare ad un’iniziativa politica a Cosenza.

