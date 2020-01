Regionali Calabria, Callipo: “con Zingaretti è stato amore a prima vista. Con noi per la rivoluzione e il cambiamento” [FOTO]

8 Gennaio 2020 22:40

Regionali Calabria, si è concluso il tour elettorale di Nicola Zingaretti. Callipo euforico: “con il segretario Dem è stato amore a prima vista, sento tutto il sostegno del Pd”

Regionali Calabria- Si è concluso il tour elettorale di Nicola Zingaretti in Calabria a sostegno del candidato del Centro/Sinistra, Pippo Callipo. Un pomeriggio intenso tra Lamezia Terme, Cosenza e cena finale per tentare di convincere i calabresi a sostenere e votare il “re del tonno”.

Regionali Calabria, Callipo: “sento il sostegno di tutto il Pd”

“Sento il sostegno di tutto il Pd, Zingaretti in testa e poi di tutti gli altri”. Queste le parole di Pippo Callipo, candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra. Il “re del tonno” si è soffermato sui vari punti del suo programma, a partire dalla sanità che “dobbiamo affrontare facendo la rivoluzione come faremo in tutti gli altri settori. Dobbiamo affrontarla territorio per territorio, vedere le esigenze, compatibilmente con le risorse a disposizione e magari risparmiando sulle analisi e sugli interventi che i calabresi fanno fuori regione e facendo diventare quella calabrese una sanità di eccellenza. Poi il lavoro, che è la priorità: tutto quello che si muoverà – sanità, infrastrutture, turismo – si muove per creare posti di lavoro, far restare i giovani qui e magari farne rientrare altri da fuori. Io – ha sostenuto Callipo – sono un tipo pratico, lavoreremo in questo senso per creare posti di lavori in Calabria”. Sulla criminalità organizzata il candidato governatore ha detto: “Gratteri è la testa d’ariete, ma come dice lui stesso noi dobbiamo riempire quegli spazi vuoti e ricostruire quel trenino che sta smontando giorno per giorno e dobbiamo ricostruirlo ma con pezzi nuovi, giusti e sani della società: questo è molto importante altrimenti quegli spazi verranno rioccupati da persone poco pulite”. Infine Callipo dice: “Sento il sostegno di tutto il Pd, Zingaretti in testa e poi di tutti gli altri. Si è creata una grande simpatia, un’azione comune, anche loro condividono questa rivoluzione in toto, non solo quella che sara’ dopo l’1 febbraio ma anche adesso”.

Regionali Calabria, Callipo: “con Zingaretti è stato amore a prima vista, ci siamo capiti subito: e ora vogliamo liberare la Calabria dalle vecchie pastoie”

“Con Zingaretti è stato amore a prima vista, ci siamo capiti subito: e ora vogliamo liberare la Calabria dalle vecchie pastoie”. E’ quanto ha affermato Pippo Callipo, candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra. “Il nostro obiettivo – ha spiegato Callipo – non è semplicemente il cambiamento ma e’ una rivoluzione, perchè la rivoluzione richiede tempi veloci, e noi sin dall’1 febbraio dobbiamo cambiare le cose, i calabresi vogliono questo. I calabresi non vogliono più andare a bussare al politico o al notabile di turno per avere un suo diritto garantito dalla Costituzione. Con le elezioni abbiamo un’occasione enorme, per il bene dei calabresi e dei loro figli. Non bisogna più dare la preferenza a chi considera i calabresi come voti in un cassetto, personalmente ho rifiutato gente con pacchetti di 4-5mila voti perchè dobbiamo liberare i calabresi da queste pastoie. Dobbiamo chiedere alla gente fiducia, per questo li invito a pesare sulla bilancia chi e’ libero come me e chi e’ impastoiato da certi personaggi”. “Con Zingaretti è stato amore a prima vista, ci siamo capiti subito, e ora vogliamo liberare Calabria dalle vecchie pastoie”, conclude.

Regionali Calabria, Callipo: “con noi per la rivoluzione e il cambiamento”

“Dal primo febbraio abbiamo bisogno di mettere mano, in modo veloce, al cambiamento. A me e’ molto cara la parola ‘rivoluzione’, ma non intesa come volontà di sovvertire bensì di cambiare le cose in modo rapido”. E’ quanto ha affermato Pippo Callipo, candidato alla presidenza della Regione Calabria. “Chiediamo fiducia – ha aggiunto Callipo – e invitiamo a scegliere tra chi può mantenere ciò che annuncia di voler fare. E soprattutto chiediamo ai calabresi a dare forza a chi vuole liberare i cittadini di questa regione dalle pastoie, ridandole libertà e dignità. Il cambiamento dovrà partire dall’organizzazione amministrativa perchè nessuno sia più costretto a bussare alle porte dei notabili”, conclude.

