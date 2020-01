Regionali, domani inizitiva di Pippo Callipo a Catanzaro

17 Gennaio 2020 18:05

Regionali, a Catanzaro Pippo Callipo incontra i cittadini per spiegare il “forte messaggio di rinnovamento della Regione esplicitato nel nostro programma politico e interpretato da un imprenditore di successo internazionale”

“A Catanzaro Pippo Callipo e tutti noi incontriamo i cittadini per spiegare il forte messaggio di rinnovamento della Regione esplicitato nel nostro programma politico e interpretato da un imprenditore di successo internazionale”, è quanto scrive in una nota l’associazione “Io Resto in Calabria”. “Dopo la mattinata che Callipo riserverà al centro della città (con la partecipazione alla manifestazione pro-Gratteri), la scelta di svolgere l’incontro è caduta su un’area di grande fermento com’è Catanzaro Lido. Nella sala del “Grand Hotel Paradiso” si preannuncia un dibattito non confinato nei soliti temi elettoralistici, ma aperto e senza rete. Incentrato sulle criticità della Calabria e sulle proposte per fronteggiarle al fine di riscattare la regione al cospetto dell’Italia e dell’Europa. Ma anche sul ruolo del capoluogo della Calabria, che non può continuare ad essere immiserito dalle disattenzioni della Regione, ma deve essere messo nelle condizioni di poter svolgere efficacemente le prerogative istituzionali che gli assegna lo Statuto e, al contempo, contribuire allo sviluppo del baricentro della Calabria che da area critica deve diventare propulsore di sviluppo sia per sé che per l’intera regione. Sarà un dibattito arricchito, fra l’altro, dal pensiero meridionalista di un economista serio come Vittorio Daniele, docente di politica economica all’Università Magna Grecia, e dalle ballate dirompenti della nostra cantastorie Francesca Prestia che racconta un Sud in difficoltà ma dalla grande carica umana e dal forte desiderio di legalità e sviluppo nel pieno rispetto dei principi costituzionali”, conclude la nota.

