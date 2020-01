Regionali, Anna Maria Bernini: “Jole Santelli è la persona giusta per guidare la Calabria”

20 Gennaio 2020 15:04

Regionali Calabria, Bernini: “Jole Santelli è una supercandidata, una donna che crede in ciò che fa, romantica, ma con il piglio da imprenditrice. Noi siamo il partito del merito, della qualità, della professionalità”

Regionali Calabria– Prosegue la campagna elettorale della candidata del Centro/Destra, Jole Santelli che ha incontrato i propri elettori nel lounge bar Republic a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. All’incontro hanno partecipato Anna Maria Bernini capogruppo di Forza Italia al Senato insieme alla senatrice di Forza Italia Fulvia Caligiuri. Santelli nel suo appello al voto ha invitato gli elettori a non abbandonarsi a “inutili campanilismi. Dobbiamo lavorare per far decollare la Calabria dalla sibaritide al Pollino, fino all’Aspromonte”. “Vanno aumentate le possibilità, – ha affermato – bisogna investire sullo sviluppo. Abbiamo intelligenze, ragazzi motivati. E’ arrivato il momento di ricostruire questa ricca terra. Possiamo farcela ed andare a governare”. “Jole è una supercandidata – sostiene Anna Maria Bernini – una donna che crede in ciò che fa, romantica, ma con il piglio da imprenditrice. Noi siamo il partito del merito, della qualità, della professionalità. Vogliamo mandarli a casa, non ne possiamo più, dalla Calabria all’Emilia-Romagna. Pur di restare attaccati alla poltrona e continuare a mungere la mammella della politica PD-M5S hanno formato un Governo. E’ gente senza dignità, gente che s’offre. Mi vergogno per loro”, conclude.

