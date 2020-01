22 Gennaio 2020 21:54

Regionali, Berlusconi: “una sconfitta alle regionali in Emilia-Romagna e Calabria avrà un impatto sul Governo, ma non sarà Forza Italia a chiedere lo sfratto”

“Una sconfitta alle regionali in Emilia-Romagna e Calabria avrà un impatto sul Governo, ma non sarà Forza Italia a chiedere lo sfratto”. E’ quanto afferma Silvio Berlusconi a Bologna per un’iniziativa elettorale. “Penso di sì – afferma Berlusconi – non perché saremo noi a chiederlo, ma perché sarebbe una cosa naturale. Insomma, chi è adesso al governo capirebbe di non poter continuare a rappresentare una maggioranza degli italiani che sta dall’altra parte”, conclude.

