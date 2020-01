Regionali, Berlusconi: “la vittoria di Santelli in Calabria servirà a ridurre il divario Nord-Sud” [VIDEO]

19 Gennaio 2020 14:49

Regionali, Berlusconi: “il divario tra Sud e Nord, anziché diminuire, ha ripreso ad aumentare in questi ultimi anni. Il nostro successo in Calabria servirà a invertire la rotta: vogliamo investimenti per la crescita”

“Il divario tra Sud e Nord, anziché diminuire, ha ripreso ad aumentare in questi ultimi anni. I governi che si sono succeduti non hanno creduto veramente nelle possibilità di sviluppo del Mezzogiorno, ma hanno messo in campo semplici misure assistenziali temporanee come il reddito di cittadinanza. Il nostro successo in Calabria servirà a invertire la rotta: vogliamo investimenti per la crescita”. E’ quanto afferma Silvio Berlusconi in un messaggio video pubblicato su Instagram. “Il centrodestra – prosegue– vincerà poi anche in Campania, in Puglia e già governa la Sicilia: studieremo coi nostri governatori misure per la ripartenza come, per esempio, sgravi fiscali per chi assume o per chi viene ad investire al Sud”, conclude.

