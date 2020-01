Regionali, Berlusconi in Calabria si scaglia contro la sinistra: “ha fermato l’alta velocità verso Reggio” [FOTO]

23 Gennaio 2020 13:15

Regionali, Berlusconi è appena sbarcato all’aeroporto di Lamezia Terme: è atteso a Tropea

Silvio Berlusconi è appena sbarcato in Calabria (a corredo dell’articolo la foto di Santelli e Berlusconi all’aeroporto di Lamezia Terme) in vista delle elezioni regionali per tirare la volata alla candidata presidente del Centro/Destra Jole Santelli. Il leader di Forza Italia farà tappa a Tropea per una visita della città e dove incontrerà il Sindaco Giovanni Macrì, la cittadinanza, confederazioni e imprenditori. Alle 17.30 Berlusconi e Santelli terranno una conferenza stampa presso il THotel di Lamezia Terme.

Berlusconi a Tropea: “la sinistra ha fermato l’alta velocità verso Reggio Calabria”

Si scaglia contro il Partito Democratico, Silvio Berlusconi durante un’iniziativa a Tropea per lanciare la volata a Jole Santelli, deputato di Forza Italia e candidata unitaria del Centro/Destra per le regionali in Calabria. “La sinistra ha fermato l’alta velocità

verso Reggio Calabria”, sottolinea il leader degli azzurri.

Berlusconi in Calabria: “dopo le nostre vittorie il governo vada a casa”

“La vittoria in Calabria ed Emilia dovrà portare alle dimissioni di questo governo oppure non siamo più una democrazia”. Queste le parole di Silvio Berlusconi a Tropea per sostenere la candidatura di Jole Santelli.

Berlusconi a Tropea: “la Calabria è un deserto occupazionale, fa male al cuore”

“La Calabria è un deserto occupazionale. Ogni anno i laureati calabresi se ne vanno altrove perché non trovano ciò che vogliono. E fa male al cuore”. E’ quanto ha affermato Silvio Berlusconi parlando a Tropea.

Berlusconi a Tropea: “Jole Santelli è una persona capace, la conosco da 26 anni. Sono sicuro che cambierà la Calabria”

“Alla mia sinistra c’è Jole Santelli, che conosco da 26 anni. L’ho avuta anche nei miei governi. Ha capacità di individuare le persone capaci ed esperte nel dare soluzioni“. E’ quanto ha affermato Silvio Berlusconi a Tropea per la campagna elettorale delle Regionali in Calabria. “Santelli ricorrerà professionisti esterni per risolvere i problemi. Lei è una imprenditrice del sistema pubblico. Cambierà la Calabria”, conclude,

Berlusconi: “atterrato in Calabria: c’è un clima fantastico”

“Atterrato in Calabria: c’è un clima fantastico. Questa Regione potrebbe diventare la perla del turismo nel Mediterraneo. Ora verso Tropea: da lunedì con Jole Santelli si cambia”. Queste le prime parole di Silvio Berlusconi a Lamezia Terme.

