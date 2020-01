Berlusconi in campo per le elezioni regionali: sarà in Calabria per tirare la volata a Jole Santelli

15 Gennaio 2020 21:46

Regionali, Berlusconi sarà in Calabria per tirare la volata a Jole Santelli. La possibile data potrebbe essere giovedì 23 gennaio

Mancano pochi giorni alla fine della breve e intensa campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria ed in Emilia e tutti i leader politici nazionali stanno tenendo comizi ed eventi con i vari candidati. Non sarà da meno Silvio Berlusconi, il quale sta preparando le trasferte in terra calabria ed emiliano-romagnola per tirare la volata a Jole Santelli e Lucia Borgonzoni. Nulla è ancora deciso ma pare sia probabile una discesa in Calabria del leader di Forza Italia il 23 gennaio, mentre il giorno dopo dovrebbe essere in Emilia. Entro lunedì la decisione definitiva.

Valuta questo articolo