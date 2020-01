Regionali Calabria: in vasca con sigaro e whisky, l’incredibile VIDEO del candidato della Lega Alfio Baffa

8 Gennaio 2020 23:20

Regionali Calabria: il video con sigaro e whisky in vasca da bagno del candidato della Lega, Alfio Baffa, finisce sull’Huffington Post

In vasca da bagno con sigaro e whisky con brindisi finale. Finisce sull’Huffington Post il candidato al consiglio regionale per la Lega, Alfio Baffa. Il giovane ha girovagato in vari partiti: berlusconiano, verdiniano, grillino, per finire con Matteo Salvini. Baffa è stato anche consigliere comunale di maggioranza nell’ex Comune di Corigliano Calabro dal 2013 al 2018, quando a guidare l’amministrazione c’era il sindaco Giuseppe Geraci. Di certo, di tutto questo clamore avrebbe fatto volentieri a meno a 18 giorni dalle elezioni regionali.

Valuta questo articolo