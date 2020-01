Regionali Calabria, Aiello (M5S) contro Tansi: “è uno zorro egocentrico senza un progetto politico”

24 Gennaio 2020 15:10

Regionali, Aiello (M5S): “Carlo Tansi non riesce a governare il proprio egocentrismo, nei suoi discorsi non conosce il ‘noi’ e si racconta senza contraddittorio come lo Zorro di Calabria”

“Carlo Tansi non riesce a governare il proprio egocentrismo, nei suoi discorsi non conosce il ‘noi’ e si racconta senza contraddittorio come lo Zorro di Calabria. Senza un progetto politico, da mesi punta a ritornare a palazzo dopo aver guidato la Protezione civile regionale, che sotto la sua gestione ha perso 10 bravi funzionari e registrato affidamenti diretti per 800mila euro in tre anni”. E’ quanto scrive su Facebook Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il M5S. “Tansi è diventato un eroe virtuale dicendo di aver denunciato irregolarità già dal suo insediamento alla Protezione civile e d’aver così procurato arresti – aggiunge Aiello -, peccato che nel periodo indicato risulti soltanto una sua denuncia, che non ha avuto seguito, relativa alla gestione dei fondi per l’alluvione vibonese. Inoltre, il geologo non ha pubblicato i certificati penali dei propri candidati, ritenendo che nella fattispecie non si applichino gli obblighi della legge Spazzacorrotti”, conclude.

