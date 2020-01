Regionali Calabria, Aiello (M5S): “Morra danneggia la nostra campagna elettorale”

15 Gennaio 2020 22:20

Regionali, Aiello: “Nicola Morra conferma di voler danneggiare la nostra campagna elettorale. Prova scorrettamente a delegittimarmi a piacere e dunque a tagliare le gambe ai nostri candidati consiglieri”

“Nicola Morra conferma di voler danneggiare la nostra campagna elettorale. Prova scorrettamente a delegittimarmi a piacere e dunque a tagliare le gambe ai nostri candidati consiglieri“. E’ quanto afferma Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il Movimento 5 Stelle, rispondendo alle dichiarazioni presidente della commissione nazionale antimafia. “A questo punto – prosegue- è evidente che il senatore non parla come presidente della commissione Antimafia, ma porta avanti una battaglia personale di cui dovrà spiegare il senso”. “Io non ho nascosto alcunché e non posso rispondere per le colpe di un cugino morto 5 anni fa”, conclude.

