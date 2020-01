16 Gennaio 2020 09:12

Regionali Calabria, Aiello (M5S): “Callipo non rappresenta la sinistra. Alle elezioni del 2014 ha sostenuto Wanda Ferro. Oggi è sostenuto dal Pd, ossia dagli avversari di un tempo”

“Quello di Isola Capo Rizzuto è un territorio con altissime potenzialità e una bassa qualità della vita. Oggi conta migliaia di cittadini delusi, rassegnati e sfiduciati dalla politica. E’ chiaro che in questi luoghi, la politica deve riappropriarsi degli spazi democratici per aiutare a definire una strategia di sviluppo. Possibilmente condivisa, l’esito di un processo di democratizzazione della definizione delle politiche. Tuttavia, la campagna elettorale in corso si sta caratterizzando per la totale assenza di idee e proposte sui temi dell’occupazione, della giustizia sociale e delle lotte a favore dei cittadini e dei lavoratori“, è quanto afferma il candidato governatore del M5S, Francesco Aiello. “Un’assenza dovuta soprattutto – prosegue- alla crisi di identità di quella sinistra che in passato ha amministrato e indirizzato le lotte sociali in molti territori della Calabria. Lo stesso Pippo Callipo non è un uomo di sinistra o di centro-sinistra: alle elezioni regionali del 2014 ha sostenuto Wanda Ferro. Oggi è sostenuto dal PD, ossia dagli avversari di un tempo. Non ha visioni di sinistra. Callipo, peraltro, non intende affrontare confronti sui disagi della Calabria, si dilegua e si rifiuta di misurarsi con gli altri. Allora, la domanda sorge spontanea: con questi presupposti, come potrà (eventualmente) interfacciarsi un domani con i cittadini, le parti sociali, il governo? Io sto visitando in lungo e in largo la Calabria per ascoltare i territori e le istanze dei cittadini. Finora ho appreso quanto segue: in questo marasma politico, noi siamo l’unica alternativa possibile”, conclude Aiello.

