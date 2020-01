Regionali Calabria, Aiello (M5S): “se vinco, ecco chi saranno gli assessori” [NOMI e VIDEO]

22 Gennaio 2020 21:30

Regionali Calabria: Francesco Aiello ha anticipato con un video su Facebook la rosa degli assessori in caso di vittoria del Movimento 5 Stelle

Il candidato alla presidenza della Regione Calabria del Movimento 5 Stelle, il docente dell’Unical, Francesco Aiello, questa sera a Reggio Calabria, ha anticipato con un video su Facebook la rosa degli assessori in caso di vittoria dei grillini. “Questa è la lista – ha affermato Aiello – delle figure cui ho chiesto di ricoprire la carica di assessore regionale della Calabria e che hanno accettato”. Annunciando la volontà di reintrodurre l’assessorato alla Sanità ha dichiarato che “l’assessore scelto è Alfonso Scutellà che da 12 anni difende i diritti dei malati. Per l’assessorato al Turismo abbiamo Stefania Emmanuele di Civita, sociologa, giornalista e agente di sviluppo locale. Alla Promozione Agroalimentare Erika Lopez classe 1990, parla inglese, spagnolo, francese e cinese. Per l’assessorato all’Innovazione vi sarà Francesco Tassone giovane ingegnere che ha sviluppato un sistema digitalizzato per produrre malta per l’edilizia, invenzione che consente ai rivenditori di essere produttori a chilometro zero. Per l’Agricoltura e Forestazione Francesco Cufari agronomo, presidente della Federazione Agronomi e Forestali della Calabria, nonché stimato ricercatore. Infine per l’assessorato all ‘Ambiente si è scelto di convergere sul nome di Nicola Abbruzzese noto per le battaglie ambientaliste contro l’inquinamento in Calabria. Per l’assessorato all’Innovazione vi sarà Francesco Tassone giovane ingegnere che ha sviluppato un sistema digitalizzato per produrre malta per l’edilizia, invenzione che consente ai rivenditori di essere produttori a chilometro zero”.

