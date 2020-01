Regionali: a Reggio Calabria l’inaugurazione della segreteria politica di Nicola Irto

4 Gennaio 2020 13:21

La segreteria è ubicata in via Marvasi 5/7 a Reggio Calabria, a poca distanza dal Castello aragonese. È prevista la partecipazione di amministratori locali, dirigenti di partito e di tanti simpatizzanti ed elettori del giovane presidente del Consiglio regionale, che ha rappresentato la Calabria in Italia e in Europa nell’ultima legislatura.

“Sarà un’occasione per ritrovarsi e per dare ufficialmente inizio alla fase, faticosa ma entusiasmante, della campagna elettorale – afferma Nicola Irto -. La sfida di queste Regionali si annuncia come decisiva per il futuro della Calabria e, per quanto mi riguarda, servirà soprattutto per riaffermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche nazionali ed europee. C’è un grosso rischio per la Calabria: quello di un’avanzata della politica populista e antimeridionale che oggi strizza l’occhio al Sud dopo averlo bistrattato per decenni. Alla nostra regione serve un progetto di sviluppo fondato sul capitale umano e soprattutto sui giovani. La politica deve unire, non dividere. Ed è questa consapevolezza che mi spinge a continuare a spendermi per la mia città, la mia provincia e la mia Regione”.