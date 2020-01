Regionali: nel 2020 al voto in altre sei regioni, ecco dove si andrà alle urne

27 Gennaio 2020 22:11

Regionali: nel 2020 al voto altre sei regioni. Alle urne Veneto, Toscana, Campania, Puglia, Marche e Liguria

Dopo il voto di ieri Emilia Romagna e in Calabria, nella primavera del 2020 sono attese anche le elezioni regionali in Veneto, Liguria, Toscana e Marche, Campania e Puglia. Queste regioni dovrebbero andare al voto tra maggio e giugno 2020, ma il Ministero dell’Interno che ancora non ha ufficializzato una data precisa. Ma nel 2020 saranno chiamati alle urne anche gli abitanti di Napoli, Roma e Terni per le elezioni suppletive di Camera e Senato. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, con il sostegno dei Dem, Italia Viva, Sinistra italiana, Psi, Articolo 1. “Il candidato che contrapporremo a Roberto Gualtieri per le elezioni suppletive a Roma centro sarà Maurizio Leo”, afferma Giorgia Meloni. Mentre per le suppletive di Napoli, il Pd avrebbe raggiunto un’intesa con altre forze per schierare il giornalista Sandro Ruotolo. Per quanto riguarda Terni, si dovrà individuare il sostituto al Senato di Donatella Tesei, diventata presidente della regione Umbria, il prossimo 8 marzo. Per le comunali si voterà anche per eleggere i sindaci di numerose città tra cui Aosta, Arezzo, Reggio Calabria, Trento, Venezia.

