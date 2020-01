Elezioni Regionali, presentanti i candidati della lista “Io Resto in Calabria” della circoscrizione di Reggio [FOTO]

14 Gennaio 2020 23:31

Elezioni Regionali, presentazione dei candidati della lista “Io Resto in Calabria” questa sera presso la segreteria politica a Reggio Calabria

Presentazione dei candidati della lista “Io Resto in Calabria” questa sera, presso la segreteria politica a Largo Colombo, a Reggio Calabria. L’evento, organizzato dal Movimento “10 idee per la Calabria”, ha visto la partecipazione di tanti cittadini desiderosi di conoscere i protagonisti scesi in campo con la lista di Pippo Callipo. I candidati, Michele Albanese, Marcello Anastasi, Fortunato Attinà, Angelo Carchidi, Mariangela Cozza, Maria Giurato, Antonio Malara, accolti dall’abbraccio della gente, hanno posto in evidenza le loro armi migliori: passione e competenza. Dentro le domande degli intervenuti e dentro le risposte, il desiderio non più celato di offrire a questa regione il giusto anelito di riscatto. “Questa è la sinergia che consente di costruire– ha dichiarato il professore Domenico Gattuso, coordinatore regionale di 10 idee per la Calabria- ed è lo slancio necessario per parlare di domani”.

Valuta questo articolo