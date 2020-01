Reggio Calabria, violenza sulle donne: all’Istituto comprensivo Radice Alighieri arriva lo sportello In Difesa

15 Gennaio 2020 23:15

“Parleremo e sensibilizzeremo i ragazzi sulla violenza in generale, perché è importante educare i giovani a parlare di persone e non di genere”

Lo Sportello In Difesa, di ascolto contro la violenza sulle donne e ogni forma di illegalità, sarà inaugurato per il secondo anno consecutivo Venerdì 17 gennaio alle 15:30, presso l’Istituto scolastico comprensivo Radice Alighieri Catona Arghillà. Lo sportello è stato ideato e promosso dall’associazione culturale Bene Sociale Biesse. “Abbiamo voluto partire dalla periferia” riferisce Bruna Siviglia, presidente dell’associazione. “Il procuratore Gerardo Dominijanni è molto sensibile e vicino a questi temi. Lo scorso anno è stato un successo. Si tratta di uno sportello molto utile e per questo si è deciso di riattivarlo. E’ un aiuto concreto per gli studenti, che sarà attivo dalle 9 alle 12 una volta a settimana, con uno psicologo che lo gestirà e ascolterà i ragazzi, facendosi partecipe delle loro esigenze“.

“Lo sportello prevede anche una serie di seminari per le famiglie e insegnanti, oltre che l’eduzione sentimentale tra i banchi di scuola – spiega ancora Bruna Siviglia -. Si parla sempre di rivoluzione culturale e noi crediamo che debba partire proprio da qui, dalle scuole innanzitutto. Si tratta di veri e propri presidi di legalità attivi per tutto l’anno scolastico, e dunque costanti, continui e concreti. In questo modo si esprime l’impegno della nostra associazione. Noi puntiamo a dare risposte concrete nella prevenzione e nella lotta contro la violenza, perché i numeri e le parole servono a poco e non educano i giovani al rispetto, alla non violenza e all’amore responsabile“.

“Il mio ringraziamento va alla preside Simona Sapone – precisa la presidente di Diesse -, dirigente scolastico di Arghillà, che ha voluto attivare lo sportello per il secondo anno. Ma ringrazio anche lo staff di psicologhe socie di Diesse che si mettono a disposizione dello sportello: Elisa Mottola, Mary Chindemi, Francesca Mesiano e Marco Triglia“.

“A fine anno scolastico, quindi a giungo, il percorso educativo contro la violenza sulle donne In Difesa si concluderà con l’assegnazione di due borse di studio. Mi impegno a portare avanti questa battaglia affinché sportelli simili siano obbligatori in tutte le scuole. Solo con azioni forti, concrete e costanti si può prevenire un fenomeno sempre più diffuso. Attiveremo tre sportelli: oltre a quello di venerdì ne inaugureremo un altro all’istituto alberghiero di Villa San Giovanni il 30 gennaio e un terzo al liceo Righi di Reggio Calabria. Parleremo e sensibilizzeremo i ragazzi sulla violenza in generale, perché è importante educare i giovani a parlare di persone e non di genere“, conclude Bruna Siviglia.

Valuta questo articolo