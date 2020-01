14 Gennaio 2020 16:33

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore di SrettoWeb indignato per le condizioni in cui versa la via Padre Catanoso

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione con le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, per evidenziare la grave situazione in cui versa la Via Padre Catanoso a Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “Gentile Direttore. La prego voler dare risalto alle due mail che invio, le quali illustrano la grave situazione che stiamo vivendo in via Padre Catanoso. Vi è un fiume d’acqua, strada piena di buche e manto stradale eroso. La ringrazio molto. Dott. Alberto Valenti”.

